Москва, , 00:03 — REGNUM В результате экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, более трети российских компаний из всех отраслей экономики могут оказаться на грани банкротства. Об этом 14 мая пишет газета «Ведомости» со ссылкой на данные Центра стратегических разработок (ЦСР).

По данным ЦСР наибольшая угроза нависла над компаниями в таких сферах, как торговля, услуги, легкая и пищевая промышленность.

В ходе опроса компаний специалисты ЦСР выяснили, что подавляющее большинство предпринимателей (94%) назвали главным риском — банкротство контрагенов, которое, в свою очередь, приведет к их банкротству. Это будет своеобразный «эффект домино».

Среди других рисков: падение спроса на товары и услуги, невозможность платить по кредитам, вынужденная приостановка бизнеса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, экономический кризис связанный с катастрофическим падением спроса на товары и услуги в условиях пандемии многие экономисты считают сильнейшим с момента окончания Второй мировой войны. Возможно, это сильнейший экономический кризис со времен Великой депрессии. В одних только США в апреле месяце исчезли более 20 млн рабочих мест.