Москва, , 07:14 — REGNUM Заявки на получение субсидий для социальных предприятий начали принимать в Москве онлайн. Как заявила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, заявку можно подать через личный кабинет на сайте mbm.mos.ru.

Максимальный размер выплаты субъектам малого и среднего бизнеса составит 1 миллион рублей. Деньги можно потратить на оплату процентов по кредитам, траты на лизинг или покупку оборудования и на коммунальные услуги.

Руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин напомнил, что 24 апреля правительство Москвы утвердило специальные субсидии для социальных предприятий.

Заявки будут рассматриваться еженедельно, а деньги поступят через несколько дней после подписания протокола комиссии о выделении субсидий.

Подробнее о том, как получить субсидии читайте материале ИА REGNUM: Помощь социальным предприятиям Москвы: кто и сколько может получить