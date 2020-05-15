Тегеран, , 10:53 — REGNUM 14 мая пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур заявил, что партия из 40 000 иранских тест-наборов COVID-19 была отправлена в Турцию, хотя и с задержкой, вызванной транспортными ограничениями в связи с пандемией. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

По его словам, комплекты были зафиксированы в таможенной декларации 6 мая и прошли все другие формальности, но были задержаны из-за ограничений, действующих на полеты в Турцию. «Комплекты были отправлены в Турцию 7 мая рейсом авиакомпании Qatar Airways», — заявил Джананпур.

Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил в своем твиттере, что Иран отправил 40 000 передовых испытательных комплектов иранского производства в Германию, Турцию и другие страны.

Турецкое государственное информационное агентство Anadolu со ссылкой на турецкие дипломатические источники сообщило, что никаких тест-наборов из Ирана в Турцию не поступало.

В Турции зарегистрировано 143 114 случаев заражения коронавирусом, при этом 3952 человека погибли. В настоящее время в Иране насчитывается 114 533 случая заражения COVID-19, 6 854 иранца погибли. 90 539 иранцев выздоровели.