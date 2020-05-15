Тегеран, , 11:24 — REGNUM В ходе телефонного разговора между послом Ирана в Москве Каземом Джалали и заместителем министра энергетики Анатолием Тихоновым стороны обсудили расширение экономических связей в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 14 мая.

Обе стороны подчеркнули жизнеспособность развития экономических связей между двумя странами, а также необходимость реализации достигнутых договорённостей.

Представители договорились продолжить переговоры, чтобы принять окончательное решение об установлении даты проведения совместной экономической комиссии в условиях вспышки COVID-19.

Российская сторона также выразила готовность к снятию барьеров на пути углубления общих экономических связей.

Ранее 8 мая Джалали и заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в телефонном разговоре обсудили пути укрепления регионального и международного сотрудничества. Стороны также рассмотрели такие важные вопросы, как незаконные попытки США продлить эмбарго на поставки иранского оружия, ядерная деятельность и сотрудничество Ирана с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).