Тегеран, , 11:30 — REGNUM 14 мая начальник таможенной службы иранского пограничного района Базарган сообщил, что около 96 тонн медикаментов поступило в Иран через пограничный рынок Сари Су (иранская провинция Западный Азербайджан). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Садег Намдар заявил, что груз весит 95 919 килограммов и содержит лабораторное оборудование, гематологические аппараты, трубки для проточной цитометрии и автоанализатор. По его словам, все эти средства перевозили пять грузовиков, а их общая стоимость составляет более 749 000 евро.

Он отметил, что первая партия медикаментов, закупленных в Германии, прибыла в Иран 50 дней назад. Вес партии составил около 26 тонн.

Иран, как и другие страны мира, ведет борьбу со смертельным коронавирусом, который унёс жизни более 300 000 человек по всему миру и более 6 600 в Иране.