Тегеран, , 12:23 — REGNUM 13 мая посол Ирана в Грузии Джавад Кавам-Шахиди призвал к более тесному сотрудничеству между двумя странами в области таможенного контроля и транзита, чтобы найти более эффективные и быстрые пути устранения препятствий, возникших на фоне COVID-19. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 14 мая.

Как сообщает пресс-служба посольства Ирана в Грузии, посол выступил с речью на видеоконференции по обзору таможенного и транзитного сотрудничества двух стран, в которой также приняли участие руководители таможенных служб Ирана и Грузии.

В ходе встречи, в которой приняли участие посол Ирана в Тбилиси, глава таможенного управления Исламской Республики Иран Мехди Мирашрафи и генеральный директор таможенной службы Грузии Мамука Джангулашвили, была рассмотрена текущая ситуация таможенного сотрудничества между двумя странами после вспышки коронавируса.

Подчеркнув важность статуса двух стран в транзитном обеспечении маршрута коридора Север-Юг и доступа в Европу, а также роль Грузии в иранских поставках на евразийский рынок, Мирашрафи выразил надежду, что соответствующие документы, касающиеся реализации проекта e-Tir в регионе и электронного обмена таможенными данными, будут вскоре доработаны между сторонами.

Кавам-Шахиди, в свою очередь, указал на значение таможенного сотрудничества двух стран в нынешней ситуации, особенно в сфере торговых обменов между ними, и выразил готовность Ирана к внедрению санитарных протоколов в пограничных пунктах для облегчения передвижения пассажиров, водителей, перевозящих товары, а также проведения торговых обменов.