Лондон, , 22:18 — REGNUM Мировые цены на нефть растут в ходе сессии 14 мая, марка Brent преодолела отметку в $31 за баррель.

К настоящему моменту июльские фьючерсы Brent подорожали на $1,86 (6,37%), до $31,05 за баррель. Июньские фьючерсы WTI поднялись в цене на $2,05 (8,11%), до $27,34 за баррель.

Контракт по июньским фьючерсам нефти истекает в ближайшие дни. Закрытие контракта майских фьючерсов в прошлом месяце стало моментом крушения нефти WTI до отрицательных значений.

Читайте также: Нефть Brent поднялась над отметкой $30 за баррель