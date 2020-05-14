Душанбе, , 22:15 — REGNUM Международный валютный фонд взамен на предоставление правительству Таджикистана льготного кредита в размере 189,5 млн долл. предлагает пересмотреть государственный бюджет страны на 2020 год, сообщает «Азия-Плюс» со ссылкой на источник в правительстве страны.

По словам источника, представители фонда предложили секвестрировать или сократить запланированные на 2020 год доходы госбюджета Таджикистана на 3,2 млрд сомони, или порядка 225 млн долл.

Отмечается, что МВФ предложил министерству финансов Таджикистана рассчитывать на пополнение госбюджета на 2020 год на сумму 20,5 млрд сомони (2,6 млрд долл.) вместо запланированных ведомством 23,7 млрд сомони (3 млрд долл.). Так, план минфина по налоговым поступлениям в госбюджет страны можно сократить на 2,7 млрд сомони (342,9 млн долл.).

Кроме этого, общие расходы госбюджета на 2020 год, установленные ведомством в размере 27,9 млрд сомони (3,5 млрд долл.), МВФ предлагает сократить до 26,7 млрд сомони (3,4 млрд долл.).

В минфине страны заметили, что по предварительным подсчётам государственный бюджет Таджикистана до конца 2020 года за счёт налоговых и неналоговых поступлений может недополучить свыше 2,3 млрд сомони (292 млн долл.). В связи с этим ведомство вынуждено предложить правительству пересмотреть параметры бюджета на 2020 год.

В ведомстве подчёркивают, что планируют сократить расходы на строительство ещё не начатых, а также неприоритетных объектов, на приобретение техники, оборудования и т.д. В каждом секторе экономики подобные расходы могут составить от 10 до 20%.

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