Краснодар, , 22:03 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации введён из-за заморозков в ряде муниципалитетов Краснодарского края. Об этом 14 мая сообщает пресс-служба администрации региона.

Из-за заморозков, наблюдавшихся во второй половине марта и первой половине апреля на территории Краснодарского края, произошло уничтожение завязи плодовых культур и гибель цветков и соцветий.

Воздействию неблагоприятного природного явления подверглись около 19 тысяч га промышленных садов. По этой причине в текущем году ожидается понижение урожая к уровню прошлого года косточковых культур на 80% и семечковых на 60%.

Согласно постановлению губернатора, в связи со сложившейся в результате заморозков обстановкой режим ЧС объявлен на территории Абинского, Гулькевичского, Динского, Кавказского, Каневского, Красноармейского, Крымского, Ленинградского, Новокубанского, Павловского, Славянского, Тимашевского, Успенского, Щербиновиского районов и города Краснодара. В данных муниципальных образованиях установлен уровень регионального реагирования.

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