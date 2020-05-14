Пекин, , 22:00 — REGNUM О большом потенциале торгового сотрудничества Китая со странами, расположенными вдоль маршрута китайской инициативы «Пояса и пути», на пресс-конференции в Пекине заявил официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн, сообщает 14 мая Синьхуа.

Несмотря на осложнения международной торговли и сотрудничества, к которым привела пандемия коронавирусной инфекции, для взаимодействия с партнерами по региону у Китая имеются все необходимые возможности, включая прочную базу и опыт взаимодействия, подчеркнул чиновник.

В первые четыре месяца 2020 года наблюдался рост товарооборота с партнерами по «Поясу и пути», который увеличился почти на 1% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом и достиг 2,76 трлн юаней (около 389 млрд долларов). На пресс-конференции особо подчеркивалось, что этот результат получен, несмотря на общее падение внешнеторгового оборота КНР почти на 5%.

Подчеркнем, что удельный вес участников «Пояса и пути» во внешней торговле КНР превышает 30%.