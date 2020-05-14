Нальчик, , 20:29 — REGNUM В Кабардино-Балкарии обозначили сроки начала работы предприятий туристической отрасли. По предварительным прогнозам, они могут начать работу уже в июле 2020 года. Что касается горнолыжного курорта «Эльбрус», то его могут открыть в августе, сообщил глава минэкономики региона Борис Рахаев.

Как рассказал журналистам министр, в республике разрабатывают программу реабилитации граждан, переболевших COVID-19. Вся работа туристической отрасли будет зависеть от эпидемиологической ситуации, причем не только в республике, но и соседних регионах, в первую очередь на Кавминводах.

В условиях полной остановки из-за коронавируса предприятий туристической сферы, бизнес, который работает в ней, сильно пострадал, поэтому власти региона предпринимают меры для его поддержки. В частности, общая сумма субсидий предпринимателям, занятым в турбизнесе, составит 20 млн рублей.