Рим, , 18:47 — REGNUM 7,8% граждан и 6,5% семей Италии, то есть около 5 миллионов человек, по состоянию на 2019 год жили «в абсолютной бедности», таковы данные исследования национальной службы статистики Istat, опубликованные в четверг, 14 мая.

Отмечается, что в сравнении с 2018 годом ситуация несколько улучшилась: тогда, согласно параметрам Istat, «в абсолютной бедности» находились 7,8% семей и 8,4% граждан.

Вместе с тем еще 10 лет назад, в 2010 году, к «абсолютно бедным» относились почти вдвое меньше граждан (4,3% населения), сказано также в публикации.