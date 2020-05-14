Киев, , 18:37 — REGNUM Как только МВФ официально подтвердит подписание новой программы сотрудничества с Украиной, Киев получит макрофинансовую помощь ЕС.

Об этом было заявлено по результатам переговоров комиссара ЕС по вопросам соседства и расширения Оливера Варгеи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой сегодня, 14 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно отчету украинского МИД, еврокомиссар заявил, что Киев выполнил все условия для выделения дальнейшей макрофинансовой помощи ЕС, но теперь нужно ждать решение МВФ.

«Как только фонд предоставит свою окончательную оценку и одобрит дальнейшее сотрудничество с Украиной, ЕС будет готов к выделению второго транша четвертой программы макрофинансовой помощи объемом 500 млн евро незамедлительно», — говорится в сообщении.

В свою очередь, глава МИД Украины поблагодарил собеседника за инициативу Еврокомиссии предоставить Украине 1,2 млрд евро специальной макрофинансовой помощи для стабилизации экономики в связи с пандемией коронавируса.

ИА REGNUM напоминает, что ранее президент Зеленский заявлял, что после окончательных договоренностей с МВФ Украина получит связанное финансирование от других партнеров, но упоминал несколько иные цифры. В частности, он заявлял о $8 млрд кредита МВФ и общей помощи в $10 млрд (т.е. связанная помощь составит $2 млрд). Согласно последним заявлениям, Киев получит от МВФ в этом году $3,5 млрд двумя траншами по $1,75 млрд, а помощь от ЕС, как заявлено, составит $500 млн.