Бишкек, , 18:33 — REGNUM Нельзя из-за сокращения расходов бюджета Киргизии урезать 15 млн сомов (14,3 млн рублей), предусмотренных на решение приграничных территориальных вопросов. Об этом заявил депутат Бахадыр Сулейманов на заседании парламента сегодня, 14 мая.

Также народный избранник отметил, что правительство не имело права вычеркивать из проекта бюджета 19 млн сомов (18,2 млн рублей), которые планировали направить на финансирование госкомитета миграции, в том числе 5 млн сомов (4,8 млн рублей) на оказание гуманитарной помощи памирским киргизиам.

В ответ на это министр финансов Бактыгуль Жеенбаева заверила, что помощь этническим киргизам будет оказана в ранее запланированных объемах, и расходы на решение вопросов границ остаются в прежнем объеме. А речь о сокращении расходов на 15 млн сомов (14,3 млн рублей) шла только в пояснительной записке к законопроекту о бюджете.