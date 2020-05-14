Бишкек, , 18:29 — REGNUM Всемирный банк намерен предоставить правительству Киргизии $55 млн (4 млрд рублей) дополнительного финансирования на реализацию проекта «Повышение устойчивости к рискам стихийных бедствий». Об этом сообщает пресс-служба МЧС сегодня, 14 мая.

Эти деньги планируют направить на покупку пожарных машин для министерства чрезвычайных ситуаций, строительство новых и реконструкцию аварийных школ, а также на развитие системы страхования от ЧС.

Ответственными за реализацию этого проекта назначены министерство чрезвычайных ситуаций, министерство образования, госагентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, и госслужба регулирования и надзора за финансовым рынком.