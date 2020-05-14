Киев, , 18:25 — REGNUM В «Нафтогазе Украины» заявили, что фактическое увольнение исполнительного директора компании Юрия Витренко через сокращение его должности объясняется «оптимизацией внутренней организационной структуры, функционала и обязанностей между подразделениями».

Соответствующий запрос в адрес госкомпании направила «Немецкая волна», которая вечером 14 мая публикует полученные разъяснения.

«Нафтогаз» отмечает, что проводимая сейчас трансформация устраняет дублирование функций, упрощает взаимодействие подразделений, а также выстраивает структуру, которая повысит эффективность группы.

«В частности, уже реструктурированы ряд функций дивизиона «Интегрированный газ», долгосрочного планирования, рыночных исследований и долгосрочного прогнозирования, корпоративных коммуникаций, общего операционного руководства и др. Аналогично будет реструктурирован функционал исполнительного директора группы», — говорится в ответе на запрос.

ИА REGNUM напоминает, что 13 мая Витренко заявил, что его формально предупредили о сокращении должности, которую он занимает, а это означает, что через два месяца его уволят из «Нафтогаза Украины». Также он заявил, что считает инициатором этого решения главу НАК Андрея Коболева, а именно «это реакция Коболева на неудобную правду, в которой он видит угрозу для своего кресла».

Отметим, что Витренко, в числе прочего, курировал суды «Нафтогаза» с Россией и участвовал в подписании нового транзитного контракта с «Газпромом».