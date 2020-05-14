Москва, , 18:17 — REGNUM Средняя стоимость литра бензин в России за неделю с 6 по 12 мая не изменилась и сохранилась на уровне 44,83 рубля. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Дизельное топливо за этот же период подешевело в среднем на одну копейку — до 47,72 рубля за литр.

По состоянию на 12 мая средняя стоимость литра бензина марки АИ-92 составляла 42,38 рубля, марки АИ-95 — 45,81 рубля, марки АИ-98 — 52,07 рубля.

В течение недели снижение цен на бензин отмечено в Саранске — на 0,5%, Краснодаре — на 0,1%. Рост цен на бензин на 0,1% отмечен в Горно-Алтайске и Рязани.

В Москве и Санкт-Петербурге цены на бензин за этот же период в среднем не изменились.