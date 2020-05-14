Москва, , 18:10 — REGNUM Потребительские цены в России за период с 7 по 12 мая в среднем не изменились после роста на 0,1% в предыдущую неделю. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Согласно оценке ведомства, инфляция за период с начала мая составила 0,1%, с начала текущего года — 2,2%.

За последнюю неделю среди продовольственных товаров наиболее всего выросли цены на гречневую крупу — на 1,3%. Рис стал дороже на 1%, чёрный чай — на 0,4%, подсолнечное масло, пшеничная мука, вермишель, макаронные изделия — на 0,3%.

В то же время мясо кур подешевело на 1%, куриные яйца — на 0,9%, сахар-песок и маргарин — на 0,2%, свинина, колбасы, мясные консервы для детского питания, печенье — на 0,1%.

Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 0,8%, в том числе на картофель стал дороже на 2,3%, яблоки — на 1,9%, белокочанная капуста — на 1,8%, репчатый лук — на 1,5%, морковь — на 1,2%. При этом огурцы подешевели на 3,3%, помидоры — на 2,2%.

Отмечен также рост цен на отдельные виды непродовольственных товаров первой необходимости. Так, детские подгузники и спички подорожали на 0,7%, зубные щётки — на 0,4%, стиральные порошки, сухие корма для домашних животных — на 0,2%, пеленки для новорожденных, туалетноеи хозяйственное мыло — на 0,1%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо, по оценке Росстата, за неделю в среднем не изменились.