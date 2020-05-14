Сыктывкар, , 17:53 — REGNUM 580 представителей малого и среднего бизнеса Коми получили господдержку в связи с приостановлением своей деятельности на период самоизоляции. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

В частности, предпринимателям предоставляют отсрочку платежей по кредитам, выданным банками, на общую сумму более 972 миллионов рублей. Кроме того, в Коми одобрили 115 заявок предпринимателей из городов и районов на выдачу кредитов на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости.

По официальной информации Управления Роспотребнадзора по Республике Коми, в регионе лабораторно подтверждены 867 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.Коми находится на 52 месте среди регионов России по количеству выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.