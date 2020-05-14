Симферополь, 14 мая 2020, 17:55 — REGNUM Дорожно-строительная компания создала в Симферополе рядом с транспортной развязкой у трассы Дубки-Левадки крупную свалку отходов, тем самым причинив городу ущерб на 77,5 миллиона рублей. Об этом ИА REGNUM 14 мая сообщили в пресс-службе МВД по РК.
По словам правоохранителей, остатки ГСМ, битума, асфальто-бетонной смеси и прочий строительный мусор в течение нескольких лет незаконно сваливались на участок муниципального земельного фонда вблизи жилых домов и объездной симферопольской дороги.
В ГСУ Следственного комитета РФ по Республике Крым и Севастополю решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Севастополе озаботились поиском и привлечением к ответственности тех, кто занимается несанкционированным сбросом строительных отходов в Килен-балке.
Об этом: Севприроднадзор просит полицию заняться организаторами нелегальных свалок