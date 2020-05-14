Бишкек, , 17:47 — REGNUM Семья руководителя группы семейных врачей столичной поликлиники № 3 Жузум Кокумбаевой — первого в Киргизии медика, скончавшейся от вызванных вирусом COVID-19 осложнений, получила в качестве компенсации 1 млн сомов (947 тысяч рублей). Об этом сообщает республиканский штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Также минздрав Киргизии направил 105,4 млн сомов (99,8 млн рублей) на выплату компенсаций за апрель медицинским работникам, задействованным в очагах эпидемии коронавируса.

ИА REGNUM напоминает, что 1 мая 2020 года в инфекционной больнице столицы Киргизии скончалась от коронавируса заведующая центром семейной медицины (поликлиникой) №3 Жузум Кокумбаева. У нее диагностировали двустороннюю пневмонию, тяжелое течение болезни и дыхательную недостаточность.

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