Краснодар, , 17:44 — REGNUM Рисоводы Краснодарского края просят отменить запрет на экспорт риса, введённый ранее. Об отсутствии предпосылок для продления ограничений на экспорт российского риса заявил исполнительный директор Южного рисового союза Михаил Радченко.

«Действующий сегодня запрет на экспорт на фоне таможенных преференций для импортной продукции и падения внутреннего спроса может способствовать разбалансировке рынка риса. Искусственное ограничение экспорта может привести к образованию профицита риса в России и снижению рентабельности отечественных рисоводоводческих и рисоперерабатывающих предприятий», — цитирует Радченко «Коммерсантъ-Кубань».

По его словам, на данный момент рынок риса в России сбалансирован, соотношение импорта и экспорта риса-сырца и крупы оптимально. На начало мая остатки риса в пересчете на сырец составляют 178 тыс. тонн, что на 23,6% больше, чем в 2019 году.

Временный запрет на экспорт из России всех видов круп был введён с 20 марта, изначально сообщалось, что запрет будет действовать десять дней.