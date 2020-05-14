Симферополь, , 17:41 — REGNUM Бывшего руководителя госпредприятия «Крымавтотранс» подозревают в незаконном присвоении и растрате пяти миллионов рублей. Об этом ИА REGNUM 14 мая сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

«Пресечена противоправная деятельность бывшего директора ГУП «Крымавтотранс», реализовавшего схему хищения денежных средств в особо крупном размере — 5 млн рублей. С сентября 2018 года по июль 2019 года, используя своё должностное положение, он незаконно выплачивал себе и топ-менеджерам «Крымавтотранса» завышенные премии, скрыв при этом от минтранса РК сведения о неудовлетворительном финансовом состоянии предприятия», — уточнили в пресс-службе.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, он задержан.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году глава Крыма заявил, что под прикрытием ГУП РК «Крымавтотранс» на полуострове работала организованная преступная группа.

Об этом: В «Крымавтотрансе» раскрыли все нелегальные схемы — глава Республики Крым