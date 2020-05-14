Симферополь, 14 мая 2020, 17:41 — REGNUM Бывшего руководителя госпредприятия «Крымавтотранс» подозревают в незаконном присвоении и растрате пяти миллионов рублей. Об этом ИА REGNUM 14 мая сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Крыму и Севастополю.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, он задержан.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году глава Крыма заявил, что под прикрытием ГУП РК «Крымавтотранс» на полуострове работала организованная преступная группа.
Об этом: В «Крымавтотрансе» раскрыли все нелегальные схемы — глава Республики Крым