Тбилиси, , 17:29 — REGNUM Грузии и Финляндии нужно теснее сотрудничать в сфере туризма, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в телефонном разговоре с президентом Финляндии Саули Нийнистё. Как сообщила пресс-служба президента Грузии, Саломе Зурабишвили ознакомила коллегу с разработанным правительством Грузии планом безопасного туризма.

Главы государств обсудили ситуацию, сложившуюся в их странах в связи с пандемией, а также отметили важность развития системы дистанционного образования, которая сделает образование доступным в кризисной ситуации.

Президент Грузии сообщила коллеге из Финляндии о ситуации в «оккупированных регионах» и заострила внимание на значении сотрудничества в сфере кибербезопасности. Она также осудила ту дезинформационную кампанию, которую ряд СМИ развернул против лаборатории имени Лугара в Грузии.

Как заявила в беседе с коллегой Саломе Зурабишвили, вызванный коронавирусом кризис открывает Грузии возможность для углубления отношений с ЕС и конкретных шагов по сближению с Евросоюзом.