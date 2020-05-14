14 мая 2020 | Время чтения 5 мин

Галина Смирнова, , 17:27 — REGNUM Концентрация населения в городах практически их обездвижила, разумеется, вместе с экономикой, тем самым увеличив нагрузку на бюджет и снизив возможности населения к самостоятельному выживанию в условиях длительных ограничений, связанных с распространением вирусных заболеваний, будь-то коронавирус или какой-либо другой. Если посмотреть динамику численности населения в разрезе городского и сельского населения страны, то численность жителей села последние годы стремительно сокращалась. Нельзя сказать, что такой же тренд не преследовал Россию еще в советские годы, но тогда развивался научный потенциал, и советской России есть что противопоставить сегодняшней в глобальном смысле научных достижений.

Александр Попов. Деревенский двор. 1861

Если еще в середине 90-х годов был некий скачок в пользу выбора жизни на селе, скорее продиктованный необходимостью выживания и использования с этой целью земельных ресурсов, организации подсобного хозяйства, то дальнейшие тенденции необустроенности сельской инфраструктуры в противовес ее же развитию в городской среде вызвали новый отток населения, особенно молодых людей трудоспособного возраста. Проблема притока молодых людей в города может носить и общемировой тренд, нацеленный на создание исключительно потребительского класса людей, его увеличения с появлением глобального бизнеса, в том числе и агрохолдингов, которым чем больше потребителей их продукции, тем лучше. Но сказать, что примкнувшие к городской жизни молодые селяне пополнили научный, интеллектуальный потенциал страны, нельзя. В итоге в проигрыше оказались и села, и города.

Уборка кортошки Ольга Перегуд © ИА Красная Весна

Демографическая яма, сформированная в 90-е годы и заполняемая мигрантами, не позволяет решить проблему по росту численности населения в селах. Та же динамика говорит о том, что мигранты едут в города. Между тем сейчас «благодаря» коронавирусу мы видим, что высокая плотность населения, сформировавшаяся в городах, несет в себе сразу несколько рисков одновременно. Один из них — более высокий уровень распространения заболеваемости. Другой — торможение экономики и рост расходов бюджета, направляемых не только на борьбу с заболеваемостью, но и на поддержку всех потребителей, особенно оставшихся не у дел. Их всех государству нужно как минимум прокормить. Третий — политические риски. Чем больше недовольных режимом самоизоляции, который в городах по объективным причинам априори должен быть выше и строже, тем выше политические риски. Сейчас они актуальны для всех стран, которых коснулась пандемия, но у России, в отличие от других, есть возможность их нивелировать благодаря ее огромной территории, развивая инфраструктуру сельской местности и небольших городов.

Вот рухнет рубль, каким образом городские жители переживут этот стресс, насколько хватит государству бюджетных средств, чтобы прокормить их? А сельские жители, имеющие подсобные хозяйства и какие-то свои внутренние схемы взаимодействия, могут пережить этот стресс легче. Не потому ли в середине 90-х был скачок роста доли сельских жителей? Не горожане ли тогда предпочли подобный способ выживания? Да, тогда на этой динамике могли сказаться также потоки русскоговорящих беженцев, потянувшихся в сельскую местность России из разных республик бывшего Советского Союза. Но за последние десятилетия люди снова покинули сельскую местность.

Деревенский магазин Ольга Перегуд © ИА Красная Весна

Более того, сейчас население еще и закредитовано, что снижает возможность к выживанию. Покинуть свои городские жилища уже не так просто, как в 90-е годы. Ипотечное жилье находится в залоге у банков, решить вопрос с его продажей в пользу покупки жилья на селе, конечно, возможно, но займет много времени. Но в условиях пандемии продажа жилья практически невозможна из-за режима самоизоляции. То есть у народа не так уж и много инструментов для оперативного, эффективного, а главное — самостоятельного принятия решений для собственной выживаемости. Все эти инструменты вместе с концентрацией населения в городах чиновники замкнули на себе, но, видимо, сейчас они поймут, что высокая степень контроля над жизнью народа влечет столь же высокую степень их ответственности.

Чем раньше чиновники осознают необходимость развития сельских территорий и примут для этого необходимые меры, тем лучше, причем для них самих же. Ведь «глобальное око», развивающее тему о глобальном потеплении, не дремлет и разрабатывает всё новые схемы воздействия на ресурсные страны. Как передавал в начале мая портал «Слово и Дело», ученые Калифорнийского университета провели, как всегда, интереснейшие исследования. Проанализировав более 130 районов сельскохозяйственного назначения на планете, они пришли к выводу о том, что на этих территориях выращивается почти вся растительная пища в мире. В частности, и здесь стоит обратить особое внимание, эксперты говорят, что в Азии, Африке и России (!) стоит создать новые водохранилища, что приведет к увеличению урожая, а прироста выращиваемых культур хватит на дополнительное производство продукции для 600 или 800 миллионов человек. Ученые считают, что важно избегать дальнейшего расширения сельскохозяйственных земель и учиться эффективному использованию уже существующих площадей. Если рекомендации ученых будут соблюдены, то, по их мнению, минимизируются неблагоприятные последствия для окружающей среды. Можно подумать, что в России не имеют понятия об эффективном использовании земель. Вопрос только в том, в чью пользу использовать эти ресурсы, и демографию каких стран улучшать в ущерб или не в ущерб демографии своей страны. Того и гляди, мировое сообщество еще и запретит нам расширять сельскохозяйственные земли, так же как и развивать сельхозтерритории, чтобы не портить им глобальный климат.

Дети в деревне Ольга Перегуд © ИА Красная Весна

А между тем показатели динамики численности населения демонстрируют, что коэффициент рождаемости в России, в том числе советской, всегда был выше на селе. Приблизился он к городским коэффициентам в 90-х годах, постепенно практически сравнявшись. И лишь с 2011 до 2016 года коэффициент рождаемости на селе вновь стал выше городского. Сейчас тенденция вновь обрела характер 90-х. Откуда сейчас взяться повышенной рождаемости на селе, если молодежь бежит оттуда. И опять же, ладно бы молодые люди активно покидали села в пользу «освоения космоса», но ведь это не так. Больше всего растет класс потребителей, пусть и имеющих работу, но явно зависимых от экономики страны, которая пока что сильно зависима от мировых тенденций, «настроений» и планов международного сообщества.