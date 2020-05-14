Симферополь, , 17:22 — REGNUM Глава Крыма Сергей Аксёнов попросил медработников, работающих с коронавирусными пациентами, обращаться в соцсетях лично к нему в случае отсутствия выплат надбавок. Об этом он заявил 14 мая на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой инфекции.

«Если кто-то из медицинских работников, кому положено, не получил доплаты, я прошу — пишите мне на страницы в Facebook и Instagram», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Крыма заявили, что до конца рабочего дня 14 мая все крымские медики, занимающиеся коронавирусными пациентами, получат обещанные президентом России Владимиром Путиным выплаты.

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