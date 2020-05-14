Претория, ЮАР, , 17:09 — REGNUM Потери ВВП мировой экономики в 2020 году могут составить восемь с половиной триллионов долларов, или 3,2%, передаёт 14 мая телекомпания IACA.

Соответствующий прогноз составлен Департаментом по экономическим и социальным вопросам ООН, опубликовавшим 14 мая доклад «Мировое экономическое положение и перспективы».

Отдельные страны потеряют меньше, другие — больше. В частности, потери ВВП промышленно развитых стран достигнут пяти процентов. У развивающихся стран потери будут меньшими в процентом отношении.

Авторы доклада отметили, что ВВП мировой экономики потеряет за этот год столько, сколько было наработано за предыдущие четыре года.

Напомним, экономический кризис вызван пандемией, из-за которой практически все страны ввели ограничения.

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