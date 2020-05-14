Киев, , 17:14 — REGNUM Азербайджанская компания SOCAR проявляла интерес к возможности хранения нефти на Украине, заявил 14 мая гендиректор компании «Укртранснафта» и глава нефтяного дивизиона группы «Нафтогаз» Николай Гавриленко.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Чиновник уточнил, что SOCAR официально обратились с запросом в Киев — хранить нефть в пределах года с возможностью принятия решения, куда ее девать.

Вместе с тем Гавриленко подчеркнул, что сейчас законодательство Украины такой возможности не дает, пока идет дискуссия с правительством. Компания подала в министерство финансов соответствующие инициативы и ожидает ответа.

ИА REGNUM напоминает, что 27 апреля глава «Нафтогаза» Андрей Коболев на фоне резкого падения цен на нефть сообщил, что компания может заработать дополнительно на хранении нефти от 1 до 3 млн долларов в месяц и «за это стоит побороться». Чиновник заявил, что нефтетранспортную систему Украины можно использовать для хранения «частично», если соответствующий вопрос будет улажен на законодательном уровне.

30 января этого года президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главой компании SOCAR Ровнагом Абдуллаевым, в ходе которой заявил, что будет способствовать реализации совместных проектов в сферах поставки нефти и газа.