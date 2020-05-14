Салехард, , 17:06 — REGNUM На Ямале с 14 мая в 15:00 по местному времени открылась паромная переправа между Салехардом и Лабытнанги. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

На линии пока работают два парома, всего их планируется шесть. Особенностью паромного сезона этого года стали защитные маски, которые необходимо надевать пассажирам.

Пассажиров будут переправляться через Обь по традиции бесплатно, мототранспортные средства — за 110 рублей, автомобили массой до 3,5 тонн и прицепы к авто — за 180 рублей, грузовики массой до 3,5 тонн — за 400 рублей, транспорт массой от 3,5 тонн до 7 тонн — за 490 рублей.

Напомним, между Салехардом и Лабытнанги нет автомобильного сообщения. Из одного города в другой можно попасть лишь переправившись через реку Обь — на пароме, вертолёте или по зимнему ледовому пути.