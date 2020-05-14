Симферополь, , 16:59 — REGNUM До конца рабочего дня 14 мая все крымские медики, работающие с коронавирусными пациентами, получат обещанные президентом России выплаты. Об этом 14 мая на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой инфекции сообщила вице-премьер — министр труда и социальной защиты Елена Романовская.

«Ялтинская больница была одной из первых, которая оказывала помощь больным с коронавирусной инфекцией. 70 коек ялтинской ФМБА ( Федеральное медико-биологическое агентство , — прим. ИА REGNUM) передаются в ведение минздрава Крыма для развёртывания инфекционных коек под «ковидных» больных. Это даёт нам возможность заключить соглашение с больницей, куда будут перечислены наши региональные доплаты под врачей… в четверг до ночи будут начислить дополнительные выплаты медработникам», — отметила чиновник.

По словам главы Крыма Сергея Аксёнова, задержка произошла по техническим причинам.

«Там задержка техническая на каком-то этапе была, но я обещаю, что несмотря на то, что это организация федерального подчинения, мы на связи», — заявил глава региона.

Он заверил, что все медработники Крыма, которые работают с коронавирусными больными, должны получить допвыплаты независимо от того, кому они подчинены: федеральному центру или республиканским властям.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин сообщил, что надбавки медикам, которые работают с больными COVID-19, были оперативно выплачены далеко не во всех регионах страны. Он поручил руководителям регионов до 15 мая обеспечить все выплаты медицинскому персоналу за апрель.

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