Симферополь, 14 мая 2020, 16:59 — REGNUM До конца рабочего дня 14 мая все крымские медики, работающие с коронавирусными пациентами, получат обещанные президентом России выплаты. Об этом 14 мая на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой инфекции сообщила вице-премьер — министр труда и социальной защиты Елена Романовская.
По словам главы Крыма Сергея Аксёнова, задержка произошла по техническим причинам.
Он заверил, что все медработники Крыма, которые работают с коронавирусными больными, должны получить допвыплаты независимо от того, кому они подчинены: федеральному центру или республиканским властям.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин сообщил, что надбавки медикам, которые работают с больными COVID-19, были оперативно выплачены далеко не во всех регионах страны. Он поручил руководителям регионов до 15 мая обеспечить все выплаты медицинскому персоналу за апрель.
Читайте также: Депутаты Керчи пожаловались Мишустину на проблему с надбавками медикам
Читайте ранее в этом сюжете: Путин подверг критике исполнительскую дисциплину в регионах
Читайте развитие сюжета: Аксёнов призвал медиков обращаться лично к нему в случае невыплат надбавок