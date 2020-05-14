Москва, , 16:37 — REGNUM Объем международных резервов России по состоянию на 8 мая составил $562,4 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

На 1 мая международные резервы страны составляли $567,3 млрд. Таким образом, за неделю их объём сократился на $4,9 млрд, или на 0,9%.

В комментарии регулятора отмечается, что снижение показателя произошло «главным образом в результате снижения цен на золото и переоценки активов в резервных валютах на фоне укрепления доллара США на мировых рынках в указанный период».

Согласно данным ЦБ, на начало мая в общей структуре международных резервов страны иностранная валюта составляла $429,16 млрд, специальные права заимствования — $6,64 млрд, резервная позиция в МВФ — $4,13 млрд, монетарное золото — $126,08 млрд.