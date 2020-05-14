Тбилиси, , 16:30 — REGNUM

Президенты Грузии и Черногории в телефонной беседе 14 мая обсудили возможности создания между странами безопасного туристического коридора. Об этом сообщила пресс-служба президента Грузии.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила надежду, что отложенный из-за пандемии визит Мило Джукановича в Тбилиси состоится после окончания кризиса.

Главы двух государств обменялись информацией об эпидситуации в их странах и мерах, принимаемых властями с целью борьбы с коронавирусом. Президент Черногории высоко оценил те мероприятия, которые в этом направлении проводит правительство Грузии.

«Речь шла о стратегических планах по задействованию экономики в посткризисный период и значении безопасного туризма, от которого в большой мере зависит экономика как Грузии, так и Черногории. Президент Грузии предложила включить Черногорию в создаваемый ее страной коридор безопасного туризма, что президент Черногории назвал интересной идеей», — говорится в сообщении.

Главы государств также обсудили вопросы евроинтеграции и отметили важность обмена опытом в этом направлении.

Как сообщил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, одной из первых стран, с которой Грузия откроет безопасный туристический коридор, будет Израиль, но также рассматриваются возможности открытия такого коридора с Польшей, Чехией, Австрией и соседними странами.