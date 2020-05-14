Санкт-Петербург, , 16:24 — REGNUM Профильная комиссия по соцполитике и здравоохранению петербургского Заксобрания поддержала корректировку бюджета города на 2020 год. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 мая в городском парламенте. Дефицит бюджета может вырасти вдвое.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Проект корректировки, которая потребовалась в связи с пандемией коронавируса, внесли в ЗакС 14 мая. Комиссия уже рассмотрела его с участием председателя комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрия Лисовца, главы комитета по соцполитике Александра Ржаненкова и главы комитета по труду и занятости Дмитрия Чернейко.

Как сообщало ИА REGNUM, документ увеличивает вдвое дефицит бюджета Петербурга — до 104 млрд рублей. Собственные доходы в 2020 году сокращаются на 16,5%, на 5,9 млрд рублей увеличен объем безвозмездных поступлений. Из них 3,5 млрд рублей пойдут на оснащение и переоснащение коек в стационарах для больных COVID-19.

Расходная часть бюджета 2020 года сокращена на 7%. Увеличиваются расходы на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет, на поддержку по оплате услуг ЖКХ, поддержку пенсионерам.

Депутаты предлагают губернатору Александру Беглову на этапе второго чтения выделить дополнительные средства комитетам по здравоохранению, по соцполитике и по труду и занятости, в том числе на лекарства, пожарную безопасность в больницах, замену лифтов, а также на поддержку сотрудников центров занятости населения и бирж труда.

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