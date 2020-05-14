Минск, , 16:02 — REGNUM Восстановление экономики Белоруссии начнётся летом. Об этом 14 мая на встрече с учёными Академии наук заявил министр экономики республики Александр Червяков.

«У нас уже есть предварительные данные о работе экономики в апреле — это 98,7%. По нашей оценке, отрицательная динамика сохранится в текущем месяце, что обусловлено эффектом пандемии, однако уже с июля Минэкономики ожидает начало восстановительного роста. Этому поспособствуют оживающие рынки наших торговых партнеров. В целом по году, наша задача не допустить снижения ВВП по сравнению с прошлым годом», — цитирует министра пресс-служба министерства экономики Белоруссии.

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Напомним, в ноябре 2019 года Александр Лукашенко подписал ряд указов, в которых отражены официальные планы по развитию экономики в 2020 году. В частности, предусмотрен рост ВВП на 2,8%. Ещё тогда независимые эксперты называли такие прогнозы несбыточными. В мае к ним фактически присоединился Нацбанк, заявивший о невозможности сдерживать инфляцию до 5%.

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Большое негативное влияние на экономику Белоруссии оказало решение Александра Лукашенко переплачивать за альтернативные российским поставки углеводородов. С начала года из-за дефицита сырья НПЗ республики балансировали на грани катастрофы. Евросоюз и США предлагают официальному Минску помощь в замещении российского газа.

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