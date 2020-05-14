Москва, , 15:59 — REGNUM На европейской сессии 14 мая торги проходят спокойно. Цена на нефть марки Brent восстановилась до $30,51 баррель (+3,31), заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

«Трейдеры отрабатывают вчерашний отчет минэнерго США, который отразил сокращение запасов и добычу нефти. Текущая котировка — $30.

На валютном рынке основные валюты торгуются в минусе, кроме йены. Йена укрепляется на фоне ухода инвесторов от риска после вчерашнего выступления главы ФРС США.

Пауэлл предупредил о рецессии и отверг отрицательные ставки. Если фондовые индексы продолжат падать на американской сессии, то нефть вернется к $29,15. Общий настрой остается на повышение котировок», — полагает эксперт.

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