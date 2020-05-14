Москва, , 15:56 — REGNUM Рубль 14 мая днем предпринимает очередную попытку укрепления в парах с иностранными валютами, но тщетно, то ли инвесторам скучно торговать, то ли свободных денег на площадке сейчас нет, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Разгон в нефти валютная секция не оценивает как нечто сильное в плане драйвера, а других поводов для шевелений и нет.

Доллар США к середине дня торгуется по 73,85 руб. и остается, таким образом, внутри проторгованного коридора 73−75 руб. Евро стабилизировался около 79,85 руб. и сохраняет за собой привычные рамки колебаний 79−82 руб.

Накануне Минфин РФ неплохо распродал ОФЗ, что поддержало позиции рубля, и это можно расценивать как сигнал локального возвращения интереса к риску.

Все бы ничего, но на серьёзный устойчивый спрос здесь рассчитывать очень сложно — пока миром правит коронавирус, о полноценном возвращении покупателей тут не может быть и речи», — полагает эксперт.

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