Москва, , 15:47 — REGNUM Законопроект, призванный сократить срок прохождения процедуры увеличения уставных капиталов и эмиссии акций банков, внес в Госдуму депутат от «Справедливой России» Федот Тумусов, передает корреспондент ИА REGNUM 14 мая.

Инициатива направлена на сокращение процедуры увеличения уставных капиталов (эмиссии акций) коммерческих банков, действующих в форме акционерных обществ.

Сейчас процедура увеличения уставных капиталов банков представляет собой сложный, многоэтапный и длительный процесс, который занимает в среднем около 12 календарных месяцев, отметил парламентарий.

Сокращение сроков до предлагаемых поможет существенно ускорить процедуру увеличения уставного капитала банков, что поспособствует своевременно профинансировать экономику Российской Федерации в период пандемии коронавируса и в период устранения ее последствий, уверен автор инициативы.