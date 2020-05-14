Архангельск, , 15:28 — REGNUM Перспективы объединения Ненецкого автономного округа и Архангельской области имеют политическую форму. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил кандидат экономических наук, лидер общественного движения «Мы здесь живем!» Юрий Шевелев.

«Почему политическую, потому, что пока кроме красивого слова «меморандум» и группы людей, которые его писали, за этим ничего не стоит. В начале года мне довелось участвовать в написании концепции развития Архангельской области на среднесрочную перспективу. Если кратко, то суть ее в том, что наиболее перспективен рост экономического развития Европейского Севера России при межотраслевой, межрегиональной, кооперации трех регионов: Республики Коми, Ненецкого автономного округа и Архангельской области», — заявил Шевелев.

Это обусловлено, по его словам, в первую очередь, совершенствованием общей инфраструктуры, включая газификацию территорий, прокладку железной дороги к порту Индига и его развитие как глубоководного транспортного узла для Севморпути, освоение восточных районов Архангельской области лесов ближе к Коми, использование высокотехнологического машиностроительного комплекса Северодвинска, в том числе производстве гражданской продукции и морской техники для нужд Арктики и так далее.

«Естественно, что все это должно реализовываться только с одной конечной целю — рост благосостояния северян, а не создание очередной фирмы «НефтьГазАлмазТранспорт» в интересах группы ограничены лиц. Но сегодня гораздо важнее наладить кооперацию и сотрудничество исторически соседствующих агломераций в их сегодняшней юрисдикции, а после этого принимать территориально-политические решения. Позволю себе напомнить, что политика это концентрированное выражение экономики, а сейчас мы видим как телега несется впереди очумевшей лошади в преддверии сентябрьских выборов», — заявил Юрий Шевелев.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне главы Архангельской области и НАО подписали меморандум о подготовке регионов к объединению. Решение будет принято по итогам реферндума.