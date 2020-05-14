Москва, , 15:25 — REGNUM Поправки, предполагающие временный отказ от штрафов за несоблюдение требований законодательства в сфере валютного регулирования, внес в Госдуму член Совфеда Константин Долгов, передает корреспондент ИА REGNUM 14 мая.

Планируется ввести мораторий на применение штрафных санкций за «нарушение срока получения на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты Российской Федерации, причитающихся за переданные нерезидентам товары, выполненные для нерезидентов работы, оказанные нерезидентам услуги либо за переданные нерезидентам информацию или результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, а также нарушение срока возврата в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезенные в Российскую Федерацию (не полученные в Российской Федерации) товары, невыполненные работы, не оказанные услуги, либо за не переданную информацию или результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них».

Если проект закона найдет поддержку в Госдуме, нормы будут распространяться на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 года.

Необходимость в приостановлении действия данных статей обусловлена фактом многочисленных обращений предпринимателей о невозможности исполнения установленной обязанности в связи с введенными ограничениями, отмечает сенатор.

Российские компании и так несут убытки, но и дополнительно будет оштрафованы на сумму от 75 до 100 процентов от неполученной оплаты, указал парламентарий.