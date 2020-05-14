Киев, , 15:23 — REGNUM Работу блоков украинских АЭС в настоящий момент приостанавливают из-за снижения потребления электроэнергии, заявил 14 мая народный депутат, глава энергетического комитета Верховной рады, представитель «Слуги народа» Андрей Герус в эфире украинского телевидения.

По мнению депутата, ограничивать «Энергоатом» (госкомпания-оператор всех АЭС Украины) сейчас, в период действия карантина, «обоснованно и необходимо».

«Но вопрос в том, в каких масштабах это делать», — уточнил Герус.

ИА REGNUM напоминает, что накануне стало известно — АЭС Украины сократили производство до исторического минимума, выработка 10 мая составила лишь 53% от общей мощности атомной энергетики.

6 мая и. о. министра энергетики и защиты окружающей средыОльга Буславецзаявила, что сокращение производства электроэнергии на АЭС является «временной вынужденной мерой, связанной с низким спросом» и напомнила, что летом часть блоков традиционно останавливают на ремонт.

Эксперты же отмечают, что единственный еще оставшийся фактор конкурентоспособности Украины — АЭС — сейчас выбивают у экономики «как табуретку из-под ног приговоренного к повешению».