Тбилиси, , 15:28 — REGNUM Премьер-министр Грузии Георгий Гахария 14 мая во время заседания правительства заявил о важности развития сельского хозяйства в стране. Об этом сообщает агентство Black Sea Press.

«Мы все должны понимать, что сильное село означает сильную страну. Мы должны понимать, что с ростом продуктивности в индустрии сельского хозяйства мы все больше должны не только призывать друг друга покупать грузинский продукт, но и иметь возможность купить его», — заявил Гахария.

Он также отметил, что в Грузии нужно самостоятельно производить нужное для страны количество сельскохозяйственной продукции. Также необходимо обеспечить ее доступ на внутренний рынок и таким образом обеспечить продовольственную безопасность.

Стоит отметить, в Грузии на протяжении последних лет в сельском хозяйстве наблюдался упадок. Площади обрабатываемых земель постоянно сокращались, до 80% потребляемой в стране пшеницы поставляют из России.

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