Москва, , 15:31 — REGNUM Самое большое падение продаж новых легковых машин в условиях эпидемии нового коронавируса произошло на авторынках в Центральном федеральном округе (ЦФО). Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

В апреле 2020 года продажи новых легковых автомобилей в Центральном федеральном округе упали на 70% по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года. Таким образом, авторынок ЦФО занял первое место по уровню падения продаж новых легковых машин среди федеральных округов России.

Основными аутсайдерами в ЦФО являются авторынки Москвы и Подмосковья. Там продажи рухнули соответственно на 80% и 73%.

Средний общероссийский уровень падения продаж новых легковушек равен 64%. Ниже него продажи упали на Северном Кавказе (-69%), на Юге (-69%) и в Северо-Западном федеральном округе (-68%).

Напомним, в апреле текущего года, несмотря на 70-процентное падение продаж новых автомобилей, авторынок РФ занял второе место в Европе с результатом продаж в 34 тыс. единиц (без учета LCV).

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