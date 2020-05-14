Москва, , 15:14 — REGNUM Давая вид на жительство за покупку недвижимости Минэкономразвития рассчитывает дополнительно привлечь инвесторов из-за рубежа, заявил корреспонденту ИА REGNUM коммерческий директор, совладелец Нью Рига Финанс Клаб Петр Бубнов, комментируя предложение Минэкономразвития РФ.

«При этом, каким критериям должна соответствовать недвижимость, какие еще требования должны выполняться — подробностей пока нет.

На фоне кризиса, вызванного карантином, финансовая система России остро нуждается в новой «крови», и данный проект вполне логичен в рамках комплекса мер, направленных на стимулирование экономики.

Какой-то новизны в нем нет — подобные условия уже давно предлагают многие страны Еврозоны. Хорошо помню как в начале 2000-х, когда Кипр был полноценным оффшором, огромное количество российских бизнесменов и чиновников скупали там недвижимость для получения местной прописки.

Спустя несколько лет правила игры изменились, и счета на Кипре, а вслед за ними и недвижимость потеряли всякий смысл.

Учитывая то, что в России всё меняется гораздо чаще и всегда неожиданно, с трудом верится, что данная инициатива всерьез будет способствовать притоку иностранного капитала», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минэкономразвития подготовило законопроект, согласно которому иностранные предприниматели могут получить вид на жительство в России после покупки недвижимости.

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