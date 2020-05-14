Москва, , 15:07 — REGNUM Российским бизнесам, которые хотят продолжить работу после того, как в стране будет отменён режим самоизоляции, нужно провести трёхэтапное исследование, считает экономист, член Генерального Совета «Партии Дела», председатель Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза. Об этом он заявил 14 мая корреспонденту ИА REGNUM. По мнению эксперта, готовиться к выходу из режима самоизоляции надо всем предпринимателям, хотя разные сектора российской экономики будут по-разному начинать свою работу. Как заметил Гамза, ясно, что основные отрасли: строительство, транспорт, промышленность и так далее — запустят в первую очередь. Следующий этап — это весь малый и средний бизнес. Третий этап — сфера развлечений.

«Первое, что нужно сделать всем бизнесменам, так это понять, что произошло на рынках, — провести глубокое маркетинговое исследование своих рынков. Потому что изменения произошли существенные. Кто-то ушёл с рынка, кто-то пришёл новый. Кто-то чуть ли не монополизировал рынок за счёт участия в государственных закупках. То есть изменения на рынках сейчас колоссальные, — сказал Гамза. — Второе, исходя из анализа рынков, точно определить свою бизнес-модель и решить, чем дальше заниматься или, может быть, даже закрыться, если изменения на рынке оказались столь кардинальными, что ваша деятельность становится нерентабельной. Ну и третий этап — есть формула бизнеса: цена минус себестоимость, умноженная на объём продаж. Это ваш бизнес. Нужно чётко осознать, какова цена на рынке той продукции, которую вы собираетесь выпускать, какова будет её себестоимость, накладные расходы и предполагаемый объём продаж. Исходя из полученных данных, можно будет понять, стоит ли вообще игра свеч».

Кроме того, как подчеркнул Гамза, немаловажное значение имеет вопрос ликвидности.

«Нужно понимать, что у вас есть необходимый запас финансовых ресурсов для того, чтобы снова успешно вернуться на рынок», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что правительство России выделило более 81 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса, пострадавшего в период эпидемии, объявленной в связи с распространением коронавируса.

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