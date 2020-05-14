Москва, 14 мая 2020, 15:07 — REGNUM Российским бизнесам, которые хотят продолжить работу после того, как в стране будет отменён режим самоизоляции, нужно провести трёхэтапное исследование, считает экономист, член Генерального Совета «Партии Дела», председатель Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза. Об этом он заявил 14 мая корреспонденту ИА REGNUM. По мнению эксперта, готовиться к выходу из режима самоизоляции надо всем предпринимателям, хотя разные сектора российской экономики будут по-разному начинать свою работу. Как заметил Гамза, ясно, что основные отрасли: строительство, транспорт, промышленность и так далее — запустят в первую очередь. Следующий этап — это весь малый и средний бизнес. Третий этап — сфера развлечений.
Кроме того, как подчеркнул Гамза, немаловажное значение имеет вопрос ликвидности.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что правительство России выделило более 81 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса, пострадавшего в период эпидемии, объявленной в связи с распространением коронавируса.
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