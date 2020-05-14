Стокгольм, , 14:59 — REGNUM В настоящее время Стокгольм находится в состоянии рецессии, а экономика находится на исторически низком уровне по сравнению с предыдущими кризисами. Об этом заявила Анн Кениг Джерлмир, уполномоченные лицо по финансовым вопросам столицы Швеции. Об этом 14 мая сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

В настоящее время экономическое положение Стокгольма хуже, чем в период финансового кризиса в 2008 году. Занятость в бизнесе резко падает во всех секторах, но больше всего в сфере услуг, где 6 из 10 компаний планируют сократить персонал в ближайшие месяцы.

Анна Кениг Джерлмир, в свою очередь, описывает ситуацию как мрачную и говорит, что ожидаемые объемы доходов самые низкие за всю историю. Каждый восьмой занятый в Стокгольме уволен или сокращен.