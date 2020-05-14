Ставрополь, , 14:57 — REGNUM Власти Ставрополья рассмотрят возможность постепенного возобновления предстоящим летом работы санаторно-курортных организаций. Предстоит выработать критерии безопасной работы санаториев в условиях пандемии коронавируса, сообщили ИА REGNUM 14 мая в пресс-службе губернатора края.

Глава региона Владимир Владимиров поручил создать рабочую группу для проработки данного вопроса. В нее войдут члены правительства края, руководители профильных министерств, специалисты Роспотребнадзора и главы муниципалитетов Кавказских Минеральных Вод.

«Мы должны решить сложную задачу. С одной стороны, дать возможность работать одной из ключевых отраслей Ставропольского края, и с другой, не допустить появления новых очагов заболевания, защитить здоровье людей», — приводятся в сообщении слова Владимирова.

Губернатор отметил, что членам рабочей группы предстоит выработать критерии безопасной работы санаториев в нынешних условиях. Организации, в том числе, должны быть обеспечены средствами дезинфекции и индивидуальной защиты, тестами на COVID-19.

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