Сеул, , 14:50 — REGNUM С 11 по 13 мая единовременную финансовую помощь в Южной Корее получили более 5,7 млн домохозяйств, столкнувшихся с трудностями из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По состоянию на конец дня 13 мая, общую помощь в размере 3,83 трлн вон (~$3,11 млрд) получили 5 721 418 домохозяйств.

Отмечается, что наибольшее число заявок на получение помощи поступило от жителей провинции Кёнгидо (1,5 млн домохозяйств), за ней следуют жители Сеула (1,26 млн домохозяйств), жители Пусана (346 тыс. домохозяйств), жители Инчхона (336 тыс. домохозяйств).

Напомним, что в Южной Корее притупили к предоставлению единовременной финансовой помощи с 4 мая. В первую очередь поддержка была оказана домохозяйствам, которые ранее получали социальную, базовую пенсию или пенсию по инвалидности.