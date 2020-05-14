Оренбург, , 14:36 — REGNUM В Оренбургской области сразу в двух чтениях 14 мая Заксобрание приняло закон о налоге на имущество организаций. Организации, которые по состоянию на 1 марта занимались деятельностью, связанной с арендой или управлением собственной или арендованной недвижимостью, освобождаются в 2020 году от налога на имущество, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Льгота коснется административно-деловых и торговых центров, нежилых помещений, но при условии, что они в этот период освобождали от платы своих арендаторов.

Согласно пояснительной записке, принятие закона повлечет за собой выпадающие доходы в областном бюджете в объеме 90,3 млн рублей.

Председатель Законодательного собрания Сергей Грачёв подчеркнул, что принят новый пакет документов для помощи бизнесу, который пострадал из-за эпидемии COVID-19. От налога на имущество в 2020 году освобождаются организации, которые занимаются деятельностью, связанной с арендой или управлением собственной или арендованной недвижимостью. Право применять упрощенную систему налогообложения получат предприниматели, осуществляющие деятельность в сферах розничной торговли непродовольственными товарами. Внесены изменения в региональный закон о патентной системе налогообложения. Стоимость патента индивидуальным предпринимателям снижается в двое.

«Важная деталь — все эти меры поддержки начинают действовать с 1 января 2020 года. При этом, несмотря на выпадающие доходы, все социальные обязательства регионального бюджета в 2020 году будут исполнены», — сказал спикер.