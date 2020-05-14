Москва, , 14:30 — REGNUM Предоставление вида на жительство в обмен на инвестиции общепринятая мировая практика для экономически развитых стран, стимулирующих интерес внешних инвесторов к внутреннему инвестированию, заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Г.В. Плеханова Константин Ордов, комментируя предложение Минэкономразвития РФ.

«Капитал в мире очень мобилен и легко может перетекать между странами, именно поэтому его важно связать с реальными активами, такими как недвижимость, в частности, так как это переводит спекулятивный капитал в инвестиционный.

Раньше Россия не пользовалась в части вида на жительство ажиотажным спросом, но меры ужесточения требований к раскрытию источников капитала ряда европейских стран могут повысить интерес к России, что позволит увеличить иностранные прямые инвестиции, поддержав российский рынок недвижимости.

Но вряд ли исключительно недвижимость может привлекать в Россию, скорее всего, это станет частью инвестиций в бизнес, стимулируя экономическую активность, формируя новые рабочие места», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минэкономразвития РФ подготовило законопроект, согласно которому иностранные покупатели смогут получить вид на жительство в России после покупки недвижимости.

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