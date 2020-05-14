Посёлок Сабетта, Ямало-Ненецкий АО, , 14:28 — REGNUM В Ямало-Ненецком округе ОАО «Ямал СПГ» проводит плановое техническое обслуживание с поочередной остановкой второй и третьей технологических линий на 12 суток каждая в период с 21 мая по 15 июня 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

За это время будет произведена модернизация адсорберов установок удаления ртути, а также повышена эффективность работы линий сжижения природного газа (СПГ). В компании уверяют, что техобслуживание не повлияет на плановый объём производства за год.

ОАО «Ямал СПГ» интегрированный проект по добыче, сжижению и поставкам природного газа на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения. Акционерами ОАО «Ямал СПГ» являются ПАО «НОВАТЭК» (50,1%), Total (20%), CNPC (20%), Фонд Шелкового Пути (9,9%).